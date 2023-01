MacBook Air M2 dès 1299€, le modèle 8/512 Go à 1599€, son meilleur prix

MacBook Air M2 dès 1299€, 8/512 Go à 1599€ ! !

Le MacBook Air M2 d'entrée de gamme équipé d'une puce Apple Silicon M2 avec 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU ainsi qu'un stockage SSD de 256 Go, soit 200 euros d'économie. La promotion est disponible pour le modèle Gris sidéral.ce qui représente une économie de 250 euros et son meilleur tarif à ce jour.