SimCity 4 est disponible pour les Mac M1/M2 pour les 20 ans du jeu !

Config mini

• Processeur 64-bit

• OS: 10.14.6 ou plus

• Processeur 2.2 GHz

• 4Go de RAM

• NVIDIA 330M | Radeon HD 4670 | HD 3000

• VRAM: 256 Mo

• Disque : 2 Go

Tiens, vous vous rappelez de SimCity 5, la version toute en 3D ? On l'avait testé à sa sortie ! Avec une bonus, une petite vidéo d'Elodie :

Alors que les vieux jeux (et même pas si vieux parfois) ne sont même pas 64 bit (les 2/3 de mon catalogue Steam, d'ailleurs), en dehors de quelques éditeurs consciencieux (comme Blizzard),L'air de rien,depuis le passage à ARM. Heureusement, certains vieux routiers du Mac ont encore un peu d'attention pour leurs clients...C'est via un simple tweet qu'Aspyr, éditeur bien connu des MacUsers, nous indique, dont la durée de vie est quasiment infinie. Pour rappel, le but est évidemment de construire une ville, mais toute la difficulté est de trouver. Le challenge est aussi de parvenir à équilibrer le réseau de transports, la balance entre commerce, résidences et industries, tout en réservant de l'espace pour les loisirs (parcs, piscines, attractions touristiques...). Dans les dernières versions, il est même possible de gérer plusieurs viles simultanément et de les relier entre elles.Le titre. Il tourne sur la plupart des machines encore en activité.En revanche,, comptez une bonne vingtaine d'euros à l'heure où nous écrivons ces lignes. Pour les 20 ans, on aurait aimé un petit geste...