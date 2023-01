Le MacBook Pro M2 Max toutes options a déjà été expédié

• Puce Apple M2 Max avec CPU 12 cœurs, GPU 38 cœurs et Neural Engine 16 cœurs

• 96 Go de mémoire unifiée

• Adaptateur secteur USB-C 140 W

• SSD de 8 To

• Trois ports Thunderbolt 4, port HDMI, fente pour carte SDXC, prise casque, port MagSafe 3

• INPUT 065-CDPG Touch ID

• Écran Liquid Retina XDR 16 pouces²

• MOUSE AND TRACKPAD 065-CDPD Force Touch Trackpad

• PRO APPS BUNDLE FOR EDU 065-CDTT NO PRO APPS PREINSTALLED

• SW FINAL CUT PRO 065-CDTW NO FINAL CUT PRO PREINSTALLED

• SW LOGIC PRO 065-CDTY NO LOGIC PRO PREINSTALLED

• Magic Keyboard rétroéclairé avec Touch ID - Français

• Kit d’accessoires

Expédié aujourd'hui, livré lundi

Alors que les premiers modèles devraient arriver demain (ils sont toujours en cours de préparation pour l'expédition ),(CTO), comme notre MacBook Pro M2 Max toutes options :Notre modèle possède toutes les options, à savoir :Apple facture ce modèleEn revanche, puisqu'il vient certainement de Chine,, soit lundi prochain -sauf bonne surprise.L'autre bonne nouvelle, c'est qu', alors que certaines rumeurs laissaient à penser qu'elles n'arriveraient pas avant le printemps A noter que, les machines sont disponibles en pré-commandes ici :