Test des MacBook Pro M2 Pro/M2 Max : parfaits pour les possesseurs de MacBook Pro Intel ?

Rappel des caractéristiques techniques

Premières impressions

speed bump

le vent dans le dos

la mise à jour de cette année peut être ignorée par la plupart. Foncez si vous n'avez pas encore de MacBook Pro et que vous êtes intéressé, notamment par rapport au modèle 13 pouces. Mais il n'y a pas de besoin urgent de mise à niveau. L'encoche est toujours là, les dalles OLED et les écrans tactiles ne le sont pas, et les coloris sont toujours ennuyeux

ne sont décidément pas pour tout le monde, pas même pour la plupart. Je continuerais de recommander le MacBook Air M2 à neuf personnes sur 10 (sinon plus) qui me demandent quel MacBook acheter dans l'année à venir. Si vous êtes cette 10e personne, vous le savez certainement déjà

parfait. Nous testons et examinons des ordinateurs portables depuis longtemps, et il est rare que l'on nous laisse aussi impressionnés. Cette dernière version du MacBook Pro 16 pouces avec le M2 Max a tout simplement tout, d'un design raffiné et d'un ensemble de fonctionnalités riches à une autonomie de batterie étonnante et un très haut niveau de performance.

Un point intéressant, surtout si vous vous retrouvez coincé sur un long courrier sans moyen de charger la machine

Le MacBook Pro 16 est loin devant la plupart des ordinateurs portables Windows dans des domaines tels que la qualité de l'écran, l'audio, la taille du pavé tactile et la construction. Il y a tellement de compromis avec les stations de travail Windows d'aujourd'hui en matière d'autonomie, d'efficacité, de bruit et de chaleur, dont vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous pouvez mettre la main sur l'un de ces MacBook 16 pouces.

Retrouvez notre live sur les MacBook Pro M2 Pro/Max et Mac mini M2/M2 Pro

Les MacBook Pro 2023 embarquente (32 pour le M2 Pro),dont 8 cœurs haute performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique (contre 8 cœurs performants et 2 cœurs efficients sur les M1 Pro/Max),(19 pour le M2 Pro),permettant de prendre en charge des moniteurs 8K à 60 Hz, ou 4K à 240 Hz. Petite nouveauté esthétique, ces MacBook Pro sont désormais livrés avec un câble MagSafe assorti à la couleur de la machine (ce n'était pas le cas auparavant pour la version Gris sidéral, dont le câble MagSafe était couleur Argent), à l'image des MacBook Air M2. C'est un détail, mais cela reste bienvenu sur des machines à ce tarif.Cette année encore, Apple propose de nombreuses configurations et options. Il sera ainsi possible d'opter pour un MacBook Pro 14 pouces M2 Pro d'entrée de gamme à 2399 euros avec 10 cœurs CPU -6 cœurs performants et 4 cœurs efficients- et 16 cœurs GPU (le 16 pouces ne propose pas cette version de la M2 Pro), ou de choisir la version supérieure dotée d'une puce affichant 12 cœurs CPU -8 performants et 4 efficients- et 19 cœurs GPU. Ces machines disposent toutes de 16 Go de mémoire unifiée de base, et il faudra passer par les options pour disposer d'une M2 Pro épaulée par 32 Go de RAM. Si vous désirez plus de puissance, la M2 Max vous tend les bras, toujours avec 12 cœurs CPU, mais cette fois avec 30 (en option) ou 38 cœurs GPU et 32, 64 ou 96 Go de RAM.Ce surplus d puissance permet tout de même de profiter, selon le constructeur, d'une heure d'autonomie supplémentaire par rapport à la génération précédente. Les MacBook Pro 2023 sont d'ores et déjà disponibles en précommande et les premières livraisons sont prévues pour demain.Cette nouvelle fournée ne propose aucun changement au niveau du design, les premières impressions des happy few adoubés par Apple se concentrent donc sur les performances des puces tout en abordant rapidement les évolutions du Wi-Fi, du Bluetooth, du port HDMI et de l'autonomie. Signe que les puces Apple Silicon sont bien nées,, ce que nous ne pouvons qu'appuyer (avec de bonnes affaires à faire via les promotions ou le Refurb ). Cela permettra donc aux possesseurs de M1 Pro/M1 Max de relativiser, et de profiter pleinement de leurs machines sans regret.Parmi les élus qui ont pu recevoir la machine, peu sont ceux qui ont réellement eu le temps de mettre la machine à l'épreuve.avec des machines qui semblent en effet proposer une hausse de performance de 20% sur la partie CPU et de 30% sur le GPU. Jason Snell de Six Colors propose le tableau récapitulatif ci-dessus qui permet d'avoir une idée des performances. Quant à Marques Brownlee de la chaîne YouTube MKBHD , il a réalisé l'export en ProRes 4:2:2 d'une vidéo de 3 minutes 30 secondes avec un Mac Pro Intel Xeon 16 cœurs équipé de la carte graphique Vega 2 Pro Duo en 56 secondes. Le même exercice à pris 32 sur un MacBook Pro 16 pouces M1 Max grâce aux moteurs d'encodage/décodage prenant en charge ce format,Ces machines marquent donc le retour dud'une génération de Mac à l'autre, avec tout de même une hausse plus importante que ce nous connaissions lors des dernières générations de Mac Intel, qui se contentaient souvent d'un bond de 5 à 10%. Toutes les applications profitent des performances de ces nouvelles puces, et(et heureusement)(sauf rentabilité atteinte grâce à la hausse des performances, un gain de temps étant comparable à un gain d'argent pour certains professionnels). Ainsi, pour Michelle Ehrardt de Gizmodo (si vous avez besoin d'un M2 Pro/Max NDLR). De son côté, Brian Westover de PCMag Devindra Hardawar d' Engadget (15h et 10min, contre 12h et 36min).. Pour Monica Chin de The Verge , relève de bonnes performances en jeu (et compare plus ou moins la M2 Max à une RTX 3070), une autonomie en nette hausse (presque 4 heures !)(point qui n'est pas relevé par beaucoup de journalistes).De notre côté,