Voici les MacBook Pro M2 Pro et M2 Max (jusqu'à 12 cœurs CPU, 38 cœurs GPU, 96 Go de RAM)

De nouveaux MacBook Pro M2 Pro et M2 Max pour débuter l'année

De nombreuses options

rapide

Autonomie, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, HDMI 8K 60 Hz ou 4K 240 Hz

Nous les attendions en fin d'année dernière, ils ont juste eu un peu de retard. Les MacBook Pro 2023 sont là, et dans leurs entrailles les nouvelles puces M2 Pro et M2 Max.(32 pour le M2 Pro),(contre 8 cœurs performants et 2 cœurs efficients sur les M1 Pro/Max),(19 pour le M2 Pro),, et les MacBook Pro 2023 proposent un port HDMI prenant en charge les moniteurs 8K.Les rumeurs évoquaient des puces gravées en 3nm, mais Apple indique que. Il faudra donc vérifier que les M2 Pro et M2 Max ne chauffent pas trop et que le système de refroidissement embarqué est capable de calmer les ardeurs de ces puces tout en maintenant le silence de fonctionnement de la génération précédente. Petite nouveauté, les MacBook Pro 2023 sont livrés avec le câble MagSafe assorti à la couleur de la machine (ce n'était pas le cas auparavant pour la version Gris sidéral, dont le câble MagSafe était couleur Argent).Au moment de faire le choix de la configuration qui correspond le mieux à vos besoins,, en sus des configurations de base. Il sera ainsi possible d'opter pour(le 16 pouces ne propose pas cette version de la M2 Pro), ou de choisir la version supérieure dotée d'une puce affichant 12 cœurs CPU -8 performants et 4 efficients- et 19 cœurs GPU. Ces machines disposent toutes de 16 Go de mémoire unifiée de base, et. Si vous désirez plus de puissance, la M2 Max vous tend les bras, toujours avec 12 cœurs CPU, mais cette fois avecLa RAM,selon Apple, pourrait être de la LPDDR5X, mais cela reste à vérifier, Cupertino n'étant pas très précise sur ce point de la fiche technique. De son côté, la bande passante n'évolue pas, les puces sont déjà très bien loties sur ce point, et reste à 200 Go/s sur les M2 Pro et 400 Go/s sur la M2 Max., une évolution intéressante.Ces nouvelle machines proposent également quelques évolutions bienvenues en sus de la puce. Les MacBook Pro 2023 sont donc(certainement 2.1, mais ici encore Apple ne le précise pas clairement). Enfin, les MacBook Pro gagnent une heure d'autonomie, que ce soit pour la navigation web ou la lecture de vidéo via l'App Apple TV en passant à 12h/18h sur le 14 pouces (contre 11 et 17h sur le même exercice avec la génération précédente) et 15h/22h (contre 14 et 21h pour le modèle 2021) sur la version 16 pouces.