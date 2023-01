OpenCore Legacy Patcher permet d'installer Ventura sur des Mac de 2007 !

Après quelques mois de bêta,. Le logiciel s'appuie sur l'outil OCLP, bien connu des aficionados de Hackintosh , afin d'installer macOS Ventura sur des machines comme les iMac de 2007 à 2016. OpenCore Legacy Patcher permet à la dernière version de macOS de tourner sur du matériel dont les pilotes ne sont plus pris en charge par Ventura, comme les parties graphiques des CPU Intel, les GPU AMD/NVidia, ou encore les ports USB 1.1. Attention toutefois,(Bluetooth, Wi-Fi ou autres). La dernière version d'OpenCore Legacy Patcher et de plus amples informations quant au matériel supporté sont disponibles sur GitHub à cette adresse