Le logiciel français de gestion de documents Storage 9 s'améliore sur Mac

Storage : un logiciel de GED français sur Mac

Une version d'essai avant de passer à la caisse

Standard+

Pro

La dernière itération numérotée 9.5.3 apporte u. Pour rappel, les programmes de GED -pour gestion électronique de documents, ou DMS pour Document Management System en anglais- permettent de classer, traiter et archiver de nombreux documents à la volée, tout en réduisant les risques d'erreur, ou d'oubli. Storage 9 tire parti nativement des puces Apple Silicon (et ce depuis la version 8.6 déployée en septembre 2021) avec une amélioration des performances et de la consommation énergétique, certifie, propose un traitement de texte amélioré, et facilite la récupération des pièces jointes d'un compte de messagerie.. En sus de la synchronisation, Infoduo fournit un traitement de texte intégré, afin de produire rapidement des documents au sein du programme.. La formule(avec Comptabilité, Storage Mobile et Traitement de texte intégré) pour les particuliers s'affiche à 119 euros par an, par classeur et par Mac. Pour les professionnels, les formules(3 classeurs/1Mac) et Pro+ (classeurs illimités/1 Mac) s'échangent contre 239 et 369 euros par an.