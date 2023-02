Apple va-t-elle tuer Dropbox sur Mac (plus de dossier sur un disque externe) ?

Une nouvelle API sur macOS, de nouvelles contraintes pour Dropbox

Plus de dossier Dropbox sur des volumes externes

• Votre dossier Dropbox sera déplacé dans ~/Library/CloudStorage.



• Aussi, suite à ce changement d'emplacement, vous aurez besoin de rétablir les liens auparavant mis en place entre les fichiers et certaines applications tierces.



• Le stockage de votre dossier Dropbox sur un disque externe n'est plus pris en charge par macOS.



• Dans le Finder, votre dossier Dropbox se trouve désormais dans Emplacements au lieu de Favoris.



• Vous pouvez déplacer des dossiers de votre dossier Dropbox dans Favoris pour y accéder rapidement.

Depuis macOS Monterey 12.3, Apple a retiré une ancienne extension utilisée par les services de données dans le cloud afin de la remplacer par une nouvelle API.. La frime avait alors travaillé afin de fournir une version compatible avec macOS Monterey et Ventura , mais de nombreuses contraintes restent effectives., et l'on peut dire sans exagérer que certains sont très contraignants, limitant d'autant l'intérêt du service. Constatez l'ampleur des dégâts par vous-même :. En effet, les recherches via le Finder ne permettront plus de trouver l'intégralité des fichiers et dossiers stockés sur Dropbox (cela fonctionnera toutefois via Spotlight), la synchronisation pourra prendre plus de temps, celle de certains fichiers comme ceux issus de Final Cut Pro et Logic Pro pourrait ne pas fonctionner sur Monterey (cela semble corrigé sur Ventura), et la photothèque ne pourra pas être stockée dans le cloud.L'impossibilité de placer le dossier Dropbox sur un volume externe implique que, à moins de disposer de l'espace suffisant sur le stockage interne (un point sur lequel les Mac sont particulièrement mal lotis, du fait du tarif des options d'Apple et de l'impossibilité d'ajouter soi-même du stockage après l'achat sur la plupart des machines). Pire,et s'installeront automatiquement à l'ouverture du service. Bref, les changements apportés par Apple vont bouleverser l'usage au quotidien de Dropbox (et d'autres services du même type) sur Mac au point d'en réduire fortement l'intérêt pour certains utilisateurs, qui seront peut-être alors tentés de lorgner du côté d'iCloud (simple coïncidence, ou choix stratégique mûrement réfléchi ?).