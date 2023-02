Le clavier Logitech MX Mechanical Mini à 124€ (-35€), la version Mac à 134€

Designed for Mac

avec un châssis en plastique et une partie supérieure recouverte d'une plaque en aluminium (proche du Gris sidéral d'Apple). Le clavier dispose également d'un port USB-C pour la recharge, de deux patins permettant de le surélever, et d'un interrupteur pour l'allumer et l'éteindre. Le clavier est livré avec un câble USB-C vers USB-A de 104 centimètres ainsi que le nouveau dongle (malheureusement uniquement disponible en USB-A) Logi Bolt.(il est également possible de régler manuellement sur 7 niveaux et le clavier s'illumine lorsque l'utilisateur passe ses mains au-dessus)), ou d'opter via le logiciel dédié Options+ (disponible en version finale en même temps que les MX Mechanical) pour différents effets d'éclairage en sus du mode statique.Logitech évoque une autonomie de 15 jours avec le rétro-éclairage et de 8 mois sans. Il convient de noter que ce clavier est un modèle unique compatible avec plusieurs systèmes (dont macOS, iOS/iPadOS), ce qui implique un layout assez chargé avec de nombreuses inscriptions sur les touches (jusqu'à 4 par touches). Le clavier conserve le même espacement de 10 millimètres entre le centre de chaque touche, comme sur les MX Keys et MX Keys Mini. Si ce layout vous dérange, il est possible d'opter pour la version(attention, cette version mise tout sur le Bluetooth et n'est pas livrée avec le dongle Logitech Bolt, bien qu'elle soit compatible).