Le chargeur MagSafe 15W de Belkin à 29€, la version 3-en-1 à 129€

Le Belkin MagSafe BoostCharge Pro charge à 15W

Le Belkin MagSafe BoostCharge Pro 3-en-1

Contrairement à de nombreux modèles magnétiques du marché,, s'il est couplé à une alimentation (non fournie) délivrant une puissance suffisante. Le modèle de Belkin est légèrement plus volumineux que celui d'Apple, mais propose une petite béquille permettant d'incliner le smartphone placé à l'horizontal pendant la charge. Le constructeur précise que le chargeur dispose d'un câble tressé (non amovible) de 2 mètres (contre un câble classique d'un mètre pour le modèle de Cupertino).Belkin propose également la station Boost ↑ Charge Pro 3-en-1 permettant de recharger un iPhone compatible (iPhone 12, iPhone 13 et iPhone 14). Il peut également recevoir sur le socle des AirPods (ou tout autre appareil compatible avec la charge sans fil) avec une puissance de charge de 5 W, et intègre un galet magnétique de charge pour une Apple Watch. Il sera possible d'orienter l'iPhone en mode portrait ou paysage grâce au système magnétique MagSafe, et le constructeur fournit une alimentation de 40W dans la boite. Le Belkin Boost ↑ Charge Pro affiche des finitions premium ainsi que des mensurations de 13,86 x 13,67 x 16,5 centimètres pour un poids de 531,2 grammes sur notre balance.