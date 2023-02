Parallels Desktop 18 prend officiellement en charge Windows 11 sur les Mac Apple Silicon

Une prise en charge officielle

Une installation simplifiée depuis Parallels Desktop 18

Cela aura pris du temps et du travail du côté de Parallels pour mettre en place la prise en charge d'une puce virtuelle vTPM (pour virtual Trusted Platform Module) afin de répondre aux exigences de Microsoft pour l'installation et l'usage de Windows 11,Les utilisateurs qui avaient besoin d'utiliser Windows 11 sur les Mac modernes n'ont bien entendu pas attendu d'être adoubés par Microsoft, et cela fonctionne plutôt bien (avec la version Arm de Windows 11 disponible via le programme Insider), mais cela permettra non seulement d'installer la dernière version de Windows 11 directement depuis l'interface de Parallels, mais également de rassurer certains professionnels et administrateurs.Pour rappel, Parallels Desktop 18 offre une meilleure prise en charge des écrans ProMotion des MacBook Pro 14 et 16 pouces, mais également de la puce M1 Ultra des Mac Studio (96% plus rapide d’après l’éditeur) et des puces M2 des derniers MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces, ainsi que des M2 Pro et M2 Max des MacBook Pro 2023. Parallels annonce de plus une prise en charge améliorée des transferts USB 3.0 pour l'utilisation de webcams ou pour des appareils audio et vidéo. Les versions Pro Edition et Business Edition rprofitent de quelques fonctions supplémentaires par rapport à la version précédente, comme la possibilité de configurer différentes conditions réseau pour la machine virtuelle (bande passante, perte de paquets, retard) sur des Mac avec une puce Apple Silicon, ou encore l'analyse des performances des applications dans une VM distincte via Visual Studio.