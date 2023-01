Vous êtes sur PC ? Essayez les betas d'Apple Music, Apple TV et Apple Devices sous Windows !

Apple Music, Apple TV et Apple Devices en beta

Apple Devices

Comment télécharger les betas ?

En réalité, il s'agit plutôt de, tantôt pour l'audio, la vidéo, les livres audio et les podcasts. Il faut dire que le programme originel, créé pour importer sa musique sur les iPod, est devenu au fil des ans une véritable usine à gaz., ainsi qu'Apple TV. Les interfaces sont plus modernes, plus rapides et utilisent apparemment moins de ressources qu'iTunes qui était le point d'entrée central sur PC pour les produits Apple.et permet de visionner les films et séries d'AppleTV+, mais aussi de louer et d'acheter des films de l'iTunes Store. Jusqu'à présent, il fallait utiliser AppleTV+ dans le navigateur si vous étiez sur PC -mais je serais curieux de connaitre le public réellement actif sur PC avec AppleTV+ !Attention tout de même,. Pour autant, ce n'est pas la fin du programme sur PC. Apple précise qu'uneverra bel et bien le jour pour gérer les PodCasts et les AudioBooks, mais sans les fonction de lecture de musique. C'est d'ailleurscomme sur macOS.Enfin,, qui, comme son nom l'indique, permet de gérer ses appareils Apple sur PC. Sauvegarde, synchronisation, restauration... Il s'agit là-encore de sortir d'iTunes pour des fonctions indépendantes de la musique ou des films. A noter qu'il existe aussi quantité de programmes tiers qui savent gérer les appareils Apple, et parfois même, de façon plus fine qu'iTunes.Vous pouvezvia les liens ci-dessous :