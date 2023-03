Windows 12 en approche ?

Intel aurait-elle vendu la mèche ?

Une nouvelle version de Windows mettant en avant l'IA

développait de futures versions de Windows dans lesquelles l'IA devrait jouer un rôle naturel en termes d'expérience

compatible avec Windows 12

Le leaker Leaf_hobby qui avait déjà révélé la fiche technique complète de processeurs Intel avant leur lancement affirme que, ce qui a depuis été confirmé par VideoCardz . Si Intel et Microsoft n'ont évidemment pas encore communiqué sur ce point, il semblerait fort possible qu'une nouvelle itération de Windows mettant en avant des fonctionnalités boostées par l'intelligence artificielle soit au programme.Yusuf Mehdi, le dirigeant de la branche marketing grand public aurait ainsi confié récemment à nos confrères de The Verge queSi les plans de Microsoft sont d'améliorer l'expérience utilisateur via des calculs d'apprentissage automatique (dont les usages sont nombreux et variés), les prochains processeurs d'Intel et d'AMD devraient alors comporter des modules spécialisés afin d'offrir des performances optimales sur ce point, à l'image du Neural Engine de Cupertino. Les Ryzen 7000 pour ordinateurs portables embarquent déjà pour la première fois une partie dédiée aux calculs d'IA, et cela devrait également être le cas des futurs Meteor Lake d'Intel (ce qui pourrait justifier la mention).. La dernière mise à jour importante de Windows 11 ayant quant à elle été délivrée la semaine dernière et permet, entre autres, de profiter de la nouvelle version de Bing nourrie à l'IA depuis la barre des tâches.