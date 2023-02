Une version moins chère du casque ARVR d'Apple serait déjà dans les tuyaux !

Une deuxième génération déjà en test

un cadre exécutif ayant connaissance du développement

sera extrêmement cher

se rapprochant d'un ordinateur Mac haut de gamme

Une présentation à la WWDC de juin ?

Qu'attendre du casque ARVR ?

Comme c'est généralement le cas, ce n'est pas auprès de la très discrète Cupertino mais bien de ses sous-traitants qu'il faut chercher des informations.Le média s'appuie sur une source interne, à savoir. Il se range aux côtés d'autres analystes, et affirme que le premier casque, entre 3 000 et 5 000 dollars Malheureusement au vu des prix au catalogue, cette précision n'est pas vraiment rassurantes.A priori,pour aider Apple à réduire les coûts globaux. L'existence d'une version moins chère projetée par Cupertino a été évoquée pour la première fois le mois dernier par Wayne Ma deet Mark Gurman de. Le casque serait censé utiliser des composants plus abordables, et proposer des fonctions légèrement moins performante.! Pour autant, une présentation à la grande conférence des développeurs ne veut pas forcément dire un lancement dans la foulée,. Sans doute avant la fin de 2023, juste à temps pour Noël et aussi pour en faire le produit phare de l'année.Apparemment les derniers tests n’auraient pas obtenu le feu vert, au vu de. Mais il se pourrait que la firme préfère sortir. On pense notamment au MacBook Air 15 pouces doté d’une puce M2, ou encore à un Mac Pro…Le casque devrait être doté de son propre App Store avec des applications tierces, mais Apple entendraitAux dernières rumeurs, le casque serait un produit ultra premium avec une quinzaine de modules optiques, deux écrans micro OLED 4K, du Wi-Fi 6E, et une puce M2 (plus rapide qu'un Mac), une puce H2 ainsi que son propre App Store. Il adopterait un look de masque de ski avec une batterie magnétique amovible sur le bandeau. Il offrirait un angle de vision de 120°, ce qui est largement supérieur au Meta Quest pro, et une couronne digitale pour passer d'une réalité à l'autre