Apple confirme l'arrivée du Mac Pro !

Une transition encore incomplète

Nous avons un objectif clair de boucler la transition vers les puces Apple Silicon. Nous croyons fermement que les puces Apple Silicon peuvent motoriser et transformer l'expérience du MacBook Air jusqu'au Mac Studio. Depuis le début, nous avons été très clairs sur le fait que notre objectif est de passer toute notre gamme de produits sur les puces Apple Silicon. Et c'est quelque chose que nous avons l'intention de faire.

Le Mac Pro en approche

L'un des principaux avantages que nous avons avec le développement des puces Apple Silicon est que nous ne pensons à personne d'autre qu'à nos clients. Et nous n'avons pas à penser à qui d'autre nous allons vendre cette puce. Nous ne consacrons donc pas de temps à intégrer au sein des puces Apple Silicon des choses que nous n'aurons peut-être pas besoin d'utiliser. Au lieu de cela, nous prenons nos décisions en fonction de ce que nous pouvons offrir de manière significative à un client. (...) Il est important de rappeler que les clients achètent des produits, pas des puces

Le vice président du marketing produit mondial d'Apple, Bob Borchers. Le cadre de Cupertino indique que les puces Apple Silicon ont permis de faire évoluer l'industrie des processeurs en mettant en avant des performances de pointe couplées à une consommation maîtrisée, le tout en incluant des modules conçus pour les calculs d'apprentissage automatique.La formule est pour le moins particulière, notamment l'utilisation du terme Mac Studio au lieu du Mac Pro, mais les cadres d'Apple sont passés maîtres dans l'usage de la langue de bois afin de ne pas dévoiler explicitement un plan avant son annonce officielle.Bob Borchers ajoute alors qu'Apple a un gros avantage au moment d'élaborer ses propres puces : celui de ne pas avoir à les vendre à d'autres constructeurs, et donc de n'y intégrer que le nécessaire :, et si Apple sera en mesure de conserver une certaine évolutivité, point fort du Mac Pro (à l'exception de la version de 2013) le démarquant du reste de la gamme. Les récentes découvertes de mystérieux ComputeModules au sein des dernières bêtas d'iOS et Xcode ont ravivé l'espoir de voir arriver un Mac Pro qui pourrait déborder de puissance, si nécessaire, en accueillant des modules complémentaires., un sujet sur lequel les utilisateurs aimeraient voir progresser la firme, en indiquant que les équipes planchent sur l'amélioration de ce point, notamment sur l'équilibre entre les fonctionnalités et l'autonomie et via l'adoption de la charge rapide, disponible depuis la Series 7 et permettant d'obtenir 80% de l'autonomie maximum en 45 minutes de charge.