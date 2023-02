Des soucis de revêtement d'écran dégradé sur les MacBook Air M2. Êtes-vous touchés ?

Plusieurs utilisateurs touchés

Le souci sur un MacBook Air 2018

Un souci qui se retrouvait sur des MacBook et MacBook Pro entre 2015 et 2017

Voici la liste des machines éligibles au programme de l'époque

MacBook Pro (13 pouces, début 2015)

MacBook Pro (15 pouces, mi-2015)

MacBook Pro (13 pouces, 2016)

MacBook Pro (15 pouces, 2016)

MacBook Pro (13 pouces, 2017)

MacBook Pro (15 pouces, 2017)

MacBook (12 pouces, début 2015)

MacBook (12 pouces, début 2016)

MacBook (12 pouces, début 2017)

. L'utilisatrice indique bien que le revêtement est dégradé, que les marques sont malheureusement permanentes et qu'un petit coup de microfibre humide n'a aucun effet. Ces marques pourraient provenir d'une pression trop importante de l'écran sur le clavier. Cela arrive parfois lorsque le Mac est placé dans une protection non rigide lors du transport. Le frottement répété de la dalle sur le clavier vient alors marquer l'écran de manière définitive. Les marques que l'on observe sur les MacBook Air M2 ressemblent à première vue davantage à un frottement mécanique qu'à ce que l'on pouvait observer sur les MacBook/MacBook Pro et MacBook Air pris en charge par Apple (voir cliché ci-dessous).Pour rappel, Apple avait mis en placedont le revêtement anti-reflet se dégradait avec le temps. Certains possesseurs de MacBook Air Retina (depuis 2018) avaient également constaté cette dégradation sur l'écran de leur machine, sans qu'Apple ne les intègre (tout du moins officiellement, certains utilisateurs avaient réussi à obtenir un remplacement de la dalle) au programme.. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles mésaventures avec les MacBook Air M2,, comme ce que l'on retrouvait sur les machines de la liste ci-dessous (qui étaient alors prises en charge par Apple, ce qui ne sera pas le cas pour un problème d'usage).