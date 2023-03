Pixelmator Pro dévoile un outil ultra-rapide de suppression des couleurs

Suppression de couleurs unies ou des gammes de couleurs entières

Supprimer la couleur

Plage de couleurs

Plage de luminance

Intensité

Supprimer la couleur

Remplacer la couleur

Des paramètres de Textures

Ombres

Hautes lumières

Exposition

Luminosité

Clarté

Texture

Petite spécificité

Sidecar

Sidecar

Pixelmator Pro Pixelmator Team 59.99€

Le réglageva ainsi permettre de supprimer une couleur unie ou des gammes de couleurs entières des images et des vidéos. Pour cela, il suffit de sélectionner la nuance, que l’on souhaite supprimer à l'aide du sélecteur et de la voir disparaître instantanément., qui devra être supprimée à l'aide des petits curseurset. Pour les vidéos, Pixelmator conseille d’utiliser le réglageavec lpour obtenir des résultats de très haute qualité.. Ces derniers se retrouvent dans le nouveau groupe de réglages des couleurs de base. En sus des actuelset, on dispose désormais deet. Ceux-ci permettront de, à partir de photos sous-exposées ou surexposées grâce aux ajustements mis à jour des ombres et des hautes lumières.. Ainsi dans les paramètres de style de trait, est apparu un nouveau menu contextuelavec des options permettant de créer et d'enregistrer des styles de trait personnalisés.Enfin, grâce à la, puis les enregistrer dans le même format de fichier tout en préservant toutes les modifications et tous les calques. Le nom n'a donc aucun rapport avec la fonction sous macOS.Ces fichierssont, séparément de l'image d'origine. En complément, il est possible d’enregistrer tout nouveau document au format JPEG, PNG, TIFF, WebP et HEIC et conserver les modifications.