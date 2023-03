Pixelmator Pro permet de créer des visuels adaptés à l'iPhone, l'iPad ou le Mac

Douze nouvelles maquettes adaptées aux derniers produits d'Apple

conçues selon les normes de conception d'Apple

DE nombreuses améliorations

Plume

Sélectionner les calques

Sidecar

. Il suffit pour cela de cliquer sur le petit + en haut à droite de la fenêtre, de sélectionner le produit Apple voulu et ensuite sur le nouveau bouton + afin de modifier le fond d’écran de l’appareil pour afficher le visuel de son choix.Pour parfaire ses propositions de maquette,des derniers MacBook Pro 14 et 16 pouces, du MacBook Air M2, deux iPhone (le 14 Pro et le 14 Pro Max), deux iPad Pro (le 11 et le 12,9 pouces); un iPad mini et un iMac 24 pouces. Pour chaque appareil, on aura enfin. De nombreux paramètres permettront de plus de modifier le visuel qui apparaitra sur l’écran, selon ses besoins et envies.Enfin, dans le navigateur de modèles, une catégorieva faciliter la recherche de tous les derniers modèles et maquettes disponibles.(on pourra fermer les chemins en appuyant sur Maj-Entrée ou sur Entrée pour les garder ouverts).Une optiondans les menus contextuels des outils proposera. Le format de fichier .M4V dans les raccourcis a été amélioré, tout comme laDepuis la dernière mise à jour, la nouvelle fonctionnalité répondant au nom de Sidecar (c'est malin) permet d’ouvrir et modifier des images dans leur format de fichier d'origine, puis les enregistrer dans le même format de fichier tout en préservant toutes les modifications et tous les calques.Ces fichierssont stockés dans iCloud ou dans le dossier Images de son Mac, séparément de l'image d'origine.