Brave et Blender s'appuient sur l'IA pour rester dans la course

Brave : une fonction Summarizer pour contrer ChatGPT

Blender s'appuie sur Stable Diffusion pour créer des images et des effets

Stability for Blender

Afin de tenter de rivaliser avec un Bing boosté au ChatGPT et face la technologie Bard de Google Pour ce faire, la nouvelle fonctionnalité de Brave s'appuie sur les grands modèles de language (Large Language Models en anglais, ou LLM) open source BART et DeBERTa, entrainés avec des bases de données maison afin de permettre de proposer un petit paragraphe résumant les résultats de la recherche. Ce petit paragraphe qui s'affichera en dessous de la recherche et au dessus des résultats du navigateur et(les liens seront proposés afin de consulter les articles originaux, comme chez les concurrents).. Il sera également envisageable de désactiver la fonction en passant par les paramètres.La génération de contenu par des programmes d'apprentissage automatique ne s'arrête pas au texte, et Blender. Cet addon permet de générer automatiquement du contenu (des images, des textures, et même des animations) à partir de vos créations ou d'un texte plus ou moins complexe grâce à la technologie Stable Diffusion, qui a déjà fait ses preuves en rivalisant avec DALL-E (la technologie concurrente d'OpenAI).le contenu étant généré sur des serveurs distants (il faudra toutefois impérativement disposer d'une connexion au net), ce qui permettra d'en profiter sur des machines modestes.