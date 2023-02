Microsoft veut détrôner Google ! Essayez dès aujourd'hui la version de Bing boostée via ChatGPT

Une nouvelle ère pour les navigateurs et moteurs de recherche ?

Microsoft allait agir et agir vite. Et plus important encore, nous voulons prendre du plaisir à innover à nouveau pour améliorer la recherche sur le net, car il est grand temps

bien plus puissante

Une interface repensée

Satya Nadella a présenté hier soir la nouvelle version du navigateur maison Edge et de son moteur de recherche Bing. Pour cela, la firme de Redmond insuffle au sein de Bing une versiondu modèle de langage à l'œuvre derrière ChatGPT (Microsoft à lourdement investi dans OpenAi et ChatGPT ).L'interface du moteur de recherche évolue en proposant désormaispermettant de taper jusqu'à 1 000 caractères, le but étant d'envoyer des requêtes plus complexes. Une fois la requête envoyée, les réponses traditionnelles s'afficheront sur une colonne à gauche tandis que le moteur de recherche affichera sur la droite, où chaque réponse du bot est liée à un lien permettant de consulter la source.Il sera alors possible de. Les algorithmes d'apprentissage automatique seront également capables de traduire des textes dans une centaine de langues. Cette interface sera également accessible depuis une nouvelle icône au sein du navigateur Edge.Avec ces nouveautés et une intégration déjà performante,(la firme de Mountain View va toutefois rapidement réagir ). Le phénomène de chat bot conversationnel a très rapidement pris de l'ampleur, et pourrait bien avoir un réel impact sur notre façon d'effectuer des recherches à très court terme.Comme d'habitude,, les nouveautés dans le monde de la tech, particulièrement lorsqu'il est question d'intelligence artificielle, se heurtant souvent à la méfiance des plus inquiets. Il sera toutefois toujours possible de lancer une recherche traditionnelle, ou d'utiliser des navigateurs et moteurs de recherche alternatifs. A terme,, sans forcément la rendre accessible sur le matériel Apple.n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et impressions dans la section commentaires accessible ci-dessous.