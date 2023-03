Microsoft Outlook est désormais gratuit sur Mac !

Plus besoin d'abonnement pour Outlook sur Mac !

(le client était déjà accessible gratuitement sur iOS).Pour rappel,. Outlook pour macOS est une application universelle, prenant en charge nativement les Mac Intel comme Apple Silicon, mais également Handoff pour passer de manière transparente entre iOS et macOS, ainsi que les widgets et le centre de notifications. Bien entendu, une licence ou un abonnement à Microsoft 365 seront toujours de mise pour profiter pleinement de l'intégration entre le client mail et les applications de la suite.. Le programme nécessite 974,7 Mo d'espace de stockage libre sur une machine sous macOS 11.0 minimum.