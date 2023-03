Comment annuler l'envoi d'un email depuis son iPhone ?

Mail sous IOS 16 / macOS Ventura

Envoi

Annuler l'envoi

une fonction disponible chez d'autres messageries

envoyé

Annuler l'envoi

Envoyer

. Cette fenêtre de tir est toutefois restreinte, car l’utilisateur ne dispose que de quelques secondes pour réparer son acte manqué.Au préalable, il faudra paramétrer le délai pendant lequel on pourra rattraper son erreur. Comme d'habitude, tout se passer dans l'app Réglages de l'iPhone ou de l'iPad > Mail > Délai d'annulation.> Réglages > Rédaction. Le 3e champspropose un menu déroulant avec les mêmes options de durée.- se rendre dans sa boite d'envoi tout en bas de l'écran,- cliquer sur la ligne bleue qui s'affiche- à ce moment, le mail va basculer dans les brouillons (s’il est dans les messages envoyés, c’est trop tard…) et il sera possible de le modifier / l’effacer / l’envoyer ultérieurement.Il suffira alors de simplement cliquer cette dernière. Pour modifier le délai prévu, il faudra se rendre dans les paramètres (la petite roue), puis d'appuyer surpour accéder aux différentes propositions allant de 5 secondes à 30 secondes maxi.Après avoir cliqué sur Envoyer, l'option apparait en bas. Il suffit alors de cliquer dessus le plus rapidement possible.On peut en effet modifier le délai proposé pour annuler au dernier moment l'envoi d'un mail, assorti si on veut d'une protection via Face ID (ou Touch ID).La démarche est plus subtile et il sera d'ailleurs possible de lui substituer un courrier de remplacement ou d'inclure la fameuse PJ.. Par exemple, un message envoyé vers ou à partir d’un compte Hotmail, Gmail ou live.com ne peut pas être rappelé. Sinon le paramétrage est assez simple, il suffit de cliquer sur l'icône de son profil (en haut à droite), puis celle en forme de rouage en haut à droite de l’écran.