Camo 2 prend en charge toutes les caméras avec FaceTime sur Mac

Camo – webcam pour Mac et PC Reincubate Télécharger

L'éditeur Reincubate, qui permet depuis 2020 aux utilisateurs de profiter de la qualité nettement supérieure des caméras des iPhone/iPad en filaire sur macOS (et même des iPhone/iPad et périphériques Android sur PC et Mac, ce qui pourrait l'aider à conserver un brin d'intérêt),(quand Apple intègre les fonctionnalités d'applications d'éditeurs tiers au sein de ses propres OS),au sein de macOS Ventura permettant d'utiliser un iPhone (cette fois sans fil et sans configuration) comme webcam pour un Mac (vous pouvez retrouver notre prise en main de cette fonctionnalité ici ).(même si le logiciel n'est disponible que sur PC, ou que la version est trop ancienne pour votre système, ce qui peut s'avérer pratique),et permet d'en profiter au sein d'applications comme FaceTime, QuickTime, Zoom, Teams, OBS, Chrome, ou encore Discord., comme un mode Portrait avec un effet bokeh configurable, le mode Spotlight afin de mettre en valeur le sujet, le mode Privacy pour cacher l'arrière-paln ou le mode Replace pour obtenir un fond vert virtuel et remplacer l'arrière-plan, le mise en place de LUT, de filtres et d'incrustations, l'accélération matérielle sur les puces Apple Silicon (AMD, Intel et Nvidia sur PC), la prise en charge d'une sortie en 4K, ainsi qu'un cadrage automatique.Une version gratuite ne permettant pas de profiter de toutes les fonctionnalités est également proposée par l'éditeur.