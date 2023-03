Windows 12 : une version modulaire plus sûre et boostée à l'IA

Un Windows plus moderne

Core PC

De l'iA et une sécurité améliorée

Compatible avec Windows 12

Alors que le nom Windows 12 a été divulgué au sein des fiches techniques des prochains processeurs Intel, de nouvelles informations dévoilées par nos confrères de Windows Central évoquant la prochaine évolution majeure de l'OS de Redmond répondant au nom de codeet s'appuyant en partie sur les bases modulaires de Windows 10X, un projet abandonné par la firme en 2021., contrairement à la version actuelle de Windows cumulant le système, les programmes et les données sur la même partition.Cette évolution permettrait non seulement de(comme une version allégée afin de concurrencer les Chromebook),. Le projet Core PC mettrait également à profits. Selon les dernières rumeurs, les futurs processeurs Intel Meteor Lake (dont la fiche technique comportait en toutes lettres la mention) disposeraient de modules optimisés pour les calculs d'apprentissage automatique, alors qu'AMD propose déjà de tels modules pour la première fois au sein des CPU Ryzen de la série 7000 pour les ordinateurs portables. Microsoft pourrait donc proposer dès l'année prochaine une réelle évolution de Windows, avec un OS plus moderne, plus efficace, offrant davantage de modularité et de sécurité, tout en simplifiant les mise à jour.