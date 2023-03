L'énorme Surface Hub 2S de Microsoft va être mis à jour en 2023

Microsoft Surface Hub 2S en 50 ou 85 pouces

Une évolution pour 2023

Les Surface hub 2S présentés en avril 2019 sont, et une profondeur de couleur 10 bits, d'un CPU Intel Core i5 de 8ème génération épaulé par la partie graphique intégrée UHD Graphics 620, 8 Go de RAM, un SSD de 128 Go, ainsi que 8 microphones, une caméra Surface Hub 2 et un stylet. Pour la connectique, il faudra compter sur un port USB A, 5 USB-C, un port Ethernet Gigabit, une entrée HDMI, et une sortie Mini DisplayPort, du Bluetooth 4.1 et du Wi-Fi 5. Les Surface Hub 2S tournent sur Windows Collaboration, avec la possibilité d'installer Windows 11 Professionnel ou Entreprise.conçue par Schneider Electric et offrant une autonomie de 100 minutes (sur le modèle 50 pouces).Le matériel embarqué n'est pas dernier cri, mais il semble largement suffisant pour le fonctionnement en entreprise, cible des Surface Hub 2S (une cartouche comprenant le matériel était initialement prévue afin de faire évoluer l'engin, mais Microsoft n'a jamais proposé de nouveaux modules). Si Microsoft n'évoque pas les éventuels changements au niveau matériel, la firme évoque une évolution logicielle permettant de profiter des nouvelles fonctionnalités de Microsoft Teams (le service a été entièrement repensé afin d'offrir une meilleure réactivité et dont une version Mac devrait être disponible plus tard cette année sur Mac) et de la variante Teams Room afin d'améliorer les présentations et visioconférences pour les professionnels.La génération actuelle débute à 8999 euros en version 50 pouces.