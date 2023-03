ChatGPT est né sur un superordinateur à plusieurs centaines de millions de dollars

Un supercalculateur chez Microsoft pour ChatGPT

Lorsque Microsoft s'est délesté en 2019 d'un milliard de dollars pour devenir le fournisseur officiel et exclusif de services dans le cloud auprès d'OpenAI via sa plateforme Azure, l'accord incluait la construction d'un supercalculateur capable de répondre aux besoins de la firme. Afin de pouvoir entrainer de manière performante les modèles d'intelligence artificielle,. Si le coût exact n'est pas dévoilé, Scott Guthrie, chapeautant la branche Cloud et IA chez Microsoft, évoqueL'investissement de Microsoft devait non seulement permettre de répondre aux besoins d'OpenAI (dont l'entrainement et la puissance de calcul nécessaire à ChatGPT), mais également. Toujours selon Scott Guthrie, le supercalculateur devait également pouvoir être proposé à d'autres entités et répondre aux besoins internes, comme la mise en place de la nouvelle version de Bing La firme a alors mis en place en interne une petite équipe dénommée(à l'image des mécaniciens chargés de régler les problèmes en urgence pendant une course automobile) afinIl a ainsi fallu faire face à divers soucis, comme la pénurie de systèmes permettant de soutenir les différents câbles alimentant les machines, ce qui a mené à l'élaboration d'un système maison qui a alors pu être fabriqué en interne. Pour entrainer au mieux les algorithmes, il faut que les nombreux GPU puissent travailler ensemble avec une latence réduite grâce à une solution logicielle adaptée élaborée pour l'occasion,. Microsoft compte bien optimiser encore son système et gagner en puissance et en efficacité, et ainsi permettre d'élaborer les projets qui lui seront confiés à l'avenir.Si certains sont sceptiques quant à l'utilité et l'avenir de ChatGPT,, et Microsoft entend bien pouvoir fournir les outils nécessaires à l'entraînement et la mise en place de ces futures innovations.