Un dock Thunderbolt 4 avec port 2,5 GbE chez Microsoft sans Surface Connect

Un dock Thunderbolt 4 pas uniquement pour les Surface

Un boitier sobre, 2,5 GbE et 96W en Power Delivery

Le Surface Thunderbolt 4 de Microsoft est une petite révolution pour le constructeur puisqu'. Cela pourrait d'ailleurs annoncer davantage de nouveaux produits de la gamme qui seraient dénués de ce connecteur propriétaire pour se contenter du Thunderbolt ou de l'USB-C.Le dock conçu à hauteur de 20% à partir de plastique recyclé provenant des océans dispose(qui semble non amovible, un mauvais point)Le dock dispose de trois ports Thunderbolt 4/USB4 au format USB-C délivrant chacun 15W (1 à l'avant, 2 à l'arrière), de trois ports USB-A 3.1 Gen 2 (1 à l'avant , 2 à l'arrière) délivrant 7,5W, ainsi que d'un port 2,5 GbE, d'une sortie audio en mini jack 3,5 mm et d'un port antivol Kensington. L'ensemble est livré avec un bloc d'alimentation fournissant 165W et proposé au tarif de 365,99 euros sur la boutique en ligne de Microsoft