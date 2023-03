Comment ouvrir plusieurs fois la même application sur Mac ?

Ouvrir plusieurs fois la même App sur Mac

Via le Terminal

nom de l'application

open -n /Applications/nom de l'application.app

Certains petits utilitaires sur Mac ne permettent pas d'ouvrir plus d'une seule fenêtre à la fois, fonctionnalité qui peut parfois manquer.



Si il est très rare d'avoir ce besoin là car rare sont les développeurs à oublier de l'ajouter, j'ai eu l'idée de me pencher sur la question après quelques mois de frustration à utiliser "Json Helper", très pratique petit utilitaire téléchargeable sur l'App Store et utile en tant que développeur pour visualiser des données au format Json, et qui ne permet d'ouvrir plus d'une seule fenêtre. Pourtant, il m'est souvent utile de devoir afficher deux données Json différentes, pour par example pouvoir les comparer facilement.



Après quelques recherches, voici donc la solution: dans votre dossier "Applications", allez dans "Utilitaires" puis ouvrez "Éditeur de scripts". Créez un nouveau script, puis collez ce code:



set app_path to "/Applications/Json Helper.app"

do shell script "open -n " & quoted form of app_path



Bien sûr, adaptez le code en remplaçant "/Applications/Json Helper.app" par le nom de votre application, vous pouvez aussi glisser-déposer l'icône de celle-ci entre les deux guillemets, qu'il ne faudra pas oublier.



Pressez vos touches Cmd + K (ou cliquez sur "Compiler" dans le menu "Script" de l'application), puis Cmd + S (ou "Fichier" > "Sauvegarder" via le menu) pour sauvegarder.

Dans la boite de dialogue qui s'ouvre, choisissez "Application" comme format de fichier et sauvegardez-la dans votre dossier "Applications" sous un nom différent de votre application d'origine. Dans mon cas, je l'ai appelée "Json Helper Twice".







Comme il est plus rapide de reconnaître une application par son icône, vous allez certainement vouloir retrouver celle-ci sur votre nouvelle "fausse" application.

Pour ce faire, dans votre dossier "Applications", cliquez sur l'icône de l'application d'origine et faites "copier" (Cmd + C). Cliquez ensuite sur l'icône de votre nouvelle application, faites Cmd + I (ou clic droit "Afficher les informations"), une nouvelle fenêtre s'affiche dans laquelle vous devez cliquer sur l'icône de l'application une fois, celle-ci aura alors un contour bleu. Faites "coller" (Cmd + V) pour appliquer l'icône à votre nouvelle application.

