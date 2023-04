Mais pour quelle raison Apple a glissé le livre fondateur du Bitcoin sous macOS ?

Une découverte par hasard

open /System/Library/Image Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf

Une existence déjà connue d'Apple !

Ainsi le développeur et rédacteur de waxy.org, Andy Baio, est tombé par hasard sur le document PDF en essayant de(un petit bug comme il y en a).Mais tout utilisateur tournant sous macOS Mojave ou une version ultérieuredans le Terminal :: Macintosh HD > Système > Bibliothèque > Image Capture > Devices > VirtualScanner.app (clic droit et sélectionner "afficher le contenu du paquet") > Contents > Resources > simpledoc.pdfEn effet, en fouillant parmi les différents posts de la communauté Apple (et donc les forums officiels), on trouve des personnes s'interrogeant dès 2021 sur l'existence de ce dernier au sein de macOS.Néanmoins, la réponse serait apparemment assez simple : il s'agit d'un outil interne pour vérifier certains paramètres d'impression et de numérisation (une capture comme une autre) mais aussi une petitede la part des ingénieurs. Pas de propagande donc !Pour rappel,Il s’agit d’un document assez court comportant 9 pages, qui est présenté comme un article scientifique et qui décrit le fonctionnement technique du système. Il est d'ailleurs décrit comme un système d’argent liquide électronique, c’est-à-dire une monnaie numérique pouvant être échangée sans nécessiter de tiers de confiance sur Internet.