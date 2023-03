Nos souhaits pour iOS 17, iPadOS 17 et macOS 14. Et vous, quelles sont vos envies ?

iOS 17

iPadOS 17

macOS 14

Après une version d'iOS 16 qui s'est concentrée sur la personnalisation et les widgets de l'écran verrouillé, l'interface des notifications, les Activités en direct, la configuration du mode Concentration, la photothèque partagée iCloud, l'annulation des messages et des mails, les clés d'identification, la nouvelle architecture de Maison (qui a finalement dû attendre la mise à jour iOS 16.4 avant d'être véritablement disponible), la prise en charge de Matter (qui a bien du mal à prendre son envol ) ou encore le détourage automatique au sein de l'App Photos, que pourrions-nous espérer d'iOS 17 ? En premier lieu,, nécessitant une avalanche de mises à jour mineures quelques jours après le déploiement initial.Après tant d'itérations,On pourrait ainsi imaginer, et cela pourrait d'ailleurs être décliné sur tous les systèmes, la possibilité de faire facilement des sauvegardes des données stockées au sein d'iCloud, que ce soit pour les photos, mais également pour les Apps comme Notes, Santé, et bien d'autres, ou encoreIl serait intéressant qu'Apple poursuive, à l'image de ce que l'on peut voir dans le monde Android. Il pourrait également être agréable de pouvoir gérer plus facilement les échanges entre un Mac et un iPhone (ou un iPad d'ailleurs) lorsque ces deux machines sont connectées, avec, par exemple, un accès vraiment complet et simple via le Finder. Certains souhaitent également l'ouverture d'iOS via des boutiques tierces, mais il faudra alors que ces dernières puissent fournir, et ce n'est pas forcément gagné d'avance. Il faudra en effet déployer d'importants moyens, et la confiance des utilisateurs s'étiolera à la moindre erreur. Un vrai challenge.Du côté d'iPadOS,(au moins pour les membres du partage familial d'iCloud), ce qui permettrait de partager l'usage des tablettes de Cupertino sereinement au sein d'un domicile. Il s'agit peut-être d'un vœu pieu, puisque cela permettrait d'utiliser à plusieurs un iPad, au lieu de multiplier les appareils, et donc les revenus pour Apple, ai sein d'un domicile.Stage Manager est un premier pas intéressant, bien que très imparfait, pour améliorer la gestion du mutlitâche sur iPad.(Fichiers est encore à mon goût loin d'être aussi performant que le Finder), tout en apportant d, afin de rendre l'iPad encore plus autonome. Certaines Apps disponibles sur iOS manquent également à l'appel sur l'iPad, comme Santé, une version complète de Forme, Apple Music Classical, ou encore la fameuse Calculette. Apple souhaitant faire des iPad des machines capables au niveau professionnel,Pour que l'écosystème Apple soit vraiment complet,. Avec l'arrivée de l'encoche sur les Mac portables, une gestion plus poussée de ce qu'affiche la barre des menus serait également bienvenue. De nombreux utilitaires d'éditeurs tiers sont disponibles, mais une version intégrée serait un vrai plus, et Apple n'en est plus à un Sherlockage près. Dans un autre registre, la consultation des caméras HomeKit sur un Mac pourrait proposer la possibilité(ne serait-ce que pour les modèles filaires), à l'image de ce que proposent les solutions de certains constructeurs (par exemple Reolink).Avec l'arrivée des puces Apple Silicon,, sur lesquelles lancer un jeu (sur une machine d'entrée de gamme, et donc une majorité de Mac) se transformait souvent en séance de diapositives. Il n'y a pas besoin d'une bête de course pour jouer, la preuve la carte graphique la plus utilisée par les joueurs sur Steam est la Nvidia GTX 1650. Il est donc temps qu'Apple fasse un gros effort, épaule les éditeurs, y compris sur le plan économique, afin de fournir un catalogue confortable de jeux sur Mac, si possible au moment de la sortie et non trop longtemps après la bataille.Il s'agit ici évidemment