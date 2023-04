Le MacBook Pro 14" dès 1729€ (-405€), Mac Studio dès 2069€ (-230€)

MacBook Pro M1 Pro dès 1729€

Mac Studio M1 Max dès 2069€

MacBook Air 13,3" dès 959€

MacBook Pro 13,3" dès 1469€

MacBook Pro 16" dès 3099€

Mac mini dès 1089€

Mac Pro dès 8089€

Même si les versions M2 Pro et M2 Max sont désormais disponibles, les MacBook Pro M1 Pro restent des machines vraiment intéressantes aux performances largement à la hauteur pour de nombreux usages.et permet une belle économie face à la version M2 Pro proposée à 2 399 euros minimum.Du côté des Mac de bureau et malgré l'arrivée du Mac mini M2 Pro,. Il permet en effet de profiter de pratiques ports en façade, d'un port 10 GbE (en option à 115 euros sur le Mac mini M2 Pro), et d'une puce M1 Max avec 10 cœurs CPU et 24 cœurs GPU épaulée par 32 Go de mémoire unifiée et capable d'en remontrer à la M2 Pro d'entrée de gamme (10 cœurs CPU et 16 cœurs GPU) tant sur les performances graphiques que sur la partie processeur, comme vous pouvez le vérifier au sein de notre test . A titre de comparaison, Un Mac mini configuré avec la puce M2 Pro comptant 12 cœurs CPU et 19 cœurs GPU, 32 Go de mémoire unifiée et un port 10 GbE vous coûtera 2469 euros