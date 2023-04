Proton propose des calendriers partagés et chiffrés

un axe fort lié à la sécurité

Chiffrement de bout en bout

Deux formules disponibles : gratuite, ou jusqu'à 11,99 € par mois

Les utilisateurs ont désormais accès à des, ce qui devrait améliorer la collaboration avec ses amis, sa famille ou ses collègues, et ce, tout en garantissant une facilité et une sécurité maximales du partage.Du côté professionnel,. En effet, la nouvelle fonctionnalité de partage de Proton Calendar entend faciliter la vie au bureau en permettant de partager simplement son emploi du temps avec les membres de son équipe et de planifier une réunion.. Ainsi, seules personnes invitées auront un accès à au calendrier chiffré. Pareillement, il sera possible de définir despour limiter les modifications des événements partagés. En cas de problème, il est égalementà tout moment sans affecter d'autres membres de l'équipe.En outre, Proton annonce une fonction très pratique. Il sera possible de(comme Google Calendar),. À noter que du côté familial, le concept restera identique mais se destinera plus à la gestion d'informations personnelle, telles que la planification des vacances en famille ou même simplement des dîners en famille.. Bien évidemment, les prix de l'abonnement payant sont dégressifs pour un abonnement plus long, soit 11,99 euros, 9,99 euros ou 7,99 euros selon la durée choisie.