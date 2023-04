D’après SetApp, 39% de ses développeurs Mac utiliseraient ChatGPT dans leurs apps

60% des devs veulent des magasins d'applications tiers

39% ont déjà mis en œuvre ChatGPT

87% s'efforcent de rendre leurs applications accessibles

ces résultats fournissent des informations précieuses sur l'état actuel du développement de Mac de la part de ceux qui le connaissent le mieux - les fabricants d'applications. Avec près de 200 développeurs et une campagne pour aider la communauté des développeurs Mac à s'améliorer, nous comprenons l'intérêt de rester au courant des dernières tendances et des informations de l'industrie

Pour cette septième édition, 701 développeurs -plutôt macOS qu’iOS- ont donné leurs impressions. Ainsi,. Parmi les principales motivations citées, on retiendra la volonté d’augmenter le nombre d'utilisateurs et d’ajouter des revenus complémentaires. Si ledevenait obligatoire pour Apple avec les nouvelles réglementations, le résultat ne devrait pas déplaire à une grande majorité de développeurs.Pour le moment,. Malgré tout, ceux qui distribuent à la fois via la boutique de Cupertino et des boutiques tierces /leur propre site estiment que le Mac App Store semble être le plus rentable (57 % des revenus sont issus du Mac App Store).Selon l’enquête, ChatGPT semble toutefois gagner du terrain en tant qu’outil de mise en œuvre pour les applications avec interaction ou un bot conversationnel .Le ressenti est globalement équivalent pour les modèles IA/ML (Machine Learning), où 44 % des répondants ont déjà mis en œuvre ces modèles dans leurs applications, 28 % y travaillent et 28% n’ont aucun projet en cours.Enfin, si 75 % des développeurs Mac interrogés ont ressenti l'impact du ralentissement économique sur leurs activités, cela ne les a pas empêché d’être innovants.Selon, Oleksandr Kosovan, CEO et fondateur de Setapp,