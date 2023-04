Une mise à jour majeure pour Farrago, l'utilitaire audio de Rogue Amoeba

Farrago passe en version 2.0

Une interface améliorée

. Cette nouvelle mouture permet désormais d'éditer simplement et rapidement de l'audio, d'ajouter un fondu, d'écouter un son via un périphérique secondaire avant sa diffusion (ce qui pourra s'avérer fort pratique), de profiter de 20 nouveaux effets sonores, d'une meilleure intégration avec GarageBand et Logic Pro ainsi que la possibilité d'utiliser les boucles Apple Loops, ou encore de la possibilité d'effectuer une recherche au sein de la banque de sons libres de droits Freesound.Cette v2.0 de Farrago est également l'occasion de profiter, d'une interface revue, permettant d'ajouter des emojis à vos effets afin de les retrouver plus facilement au premier coup d'œil,, ou encore d'ajuster plus simplement l'affichage de la fenêtre principale du logiciel. L'éditeur promet également qu'une poignée de bugs a été résolue et que le programme bénéficie d'optimisations afin d'améliorer les performances globales., les utilisateurs de la version précédente pourront effectuer la mise à jour contre 25 dollars, et ceux qui ont acheté Farrago après le 1er janvier 2023 disposeront gratuitement de la nouvelle version. Une version d'essai est également proposée sur le site de l'éditeur afin de vérifier que le programme correspond à vos besoins sans bourse délier.