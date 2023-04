Du 25 GbE sur Mac grâce à un boitier Thunderbolt et une carte PCIe chez Sonnet

25 GbE en Thunderbolt ou en PCIe chez Sonnet

La carte Twin 25G au sein d'un Mac Pro 2019

Carte PCIe Sonnet Twin25G compatible avec le Mac Pro

La carte Twin 25G au sein d'un autre boitier Thunderbolt

Voici donc venirau format SFP28 25GBASE-SR (le même facteur de forme que le SFP+) nécessitant des câbles fibre optique LC (vendus séparément) permettant de profiter des débits jusqu'à 100 mètres de distance. Les deux modèles sont compatibles macOS, Windows et Linux sur des machines disposant d'un port Thunderbolt 3 ou 4 pour le boitier et un port PCIe 3.0 x8 minimum pour la carte. Le Twin25G Thunderbolt Adapter dispose d'une ventilation active ainsi que d'une alimentation externe de 60W et contient la carte Twin25G PCIe.. Le premier permettra de connecter la machine hôte et le second de chainer des périphériques (Thunderbolt ou USB-C tout en délivrant 15W) ou de connecter un moniteur externe jusqu'en 8K (selon les capacités d'affichage de la machine).Le carte PCIe Sonnet Twin25G (un support Low Profile est fourni)disposant d'un port PCIe x8 libre afin de faire l'économie du boitier. il sera également envisageable d'installer la carte Twin25G au sein d'un boitier Thunderbolt tiers disposant du port PCIe, de l'alimentation et de la ventilation nécessaires au bon fonctionnement.Il faudra bien entendu disposer de l'infrastructure réseau adéquate afin de profiter des débits offerts par le 25 GbE, ce qui pourra être utile pour certains utilisateurs nécessitant des transferts rapides et stables, parfois sur de longues distances.