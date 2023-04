Outlook accueille les très pratiques profils sur Mac

Les profils débarquent sur Outlook pour Mac

Compatible avec les raccourcis et le mode concentration

Microsoft profite d' un billet de blog pour annoncer l'arrivée des profils sur la version Mac d'Outlook., permettant ainsi de mieux les séparer et d'éviter les distractions en cumulant les messages professionnels et personnels sur la même interface.Il sera alors possible de passer rapidement d'un profil à l'autre via un raccourci clavier (Control+Tab),et de choisir des réglages pour chaque compte (par exemple, d'activer ou non les notifications).(par exemple, compte professionnel en journée et personnel à partir de 20h) et de lier un compte particulier au mode Concentration de macOS., et devrait être déployée pour davantage d'utilisateurs dans les semaines à venir. Pour rappel, Outlook prend en charge nativement les Mac Apple Silicon comme Intel et ne nécessite désormais plus d'abonnement sur Mac.Bien entendu, une licence ou un abonnement à Microsoft 365 seront toujours de mise pour profiter pleinement de l'intégration entre le client mail et les applications de la suite.. Le programme nécessite 978,1 Mo d'espace de stockage libre sur une machine sous macOS 11.0 minimum.