Les voix et sons amusants de Voicemod débarquent sur Mac

Voicemod débarque sur Mac en bêta !

Coin ! mais sur Mac

Pouvoir transformer sa voix et ajouter de l'impact aux interventions grâce à un effet sonore bien senti est un des grands plaisirs des amateurs de discussions sur Discord, Twitch, Skype, Zoom, OBS, ou encore sur les chats vocaux de certains jeux vidéo. Preuve de l'intérêt des utilisateurs, Discord a récemment intégré son propre générateur de sons avec la fonction Soundboard.. Cette dernière n'était malheureusement pas disponible sur notre plateforme de prédilection, jusqu'à aujourd'hui.Après avoir lié votre compte Discord, Twitch, Google ou en avoir créé un auprès de l'éditeur, il sera possible de télécharger une version pour Mac Apple Silicon ou Intel. Un court processus d'installation et 356,3 Mo (pour la version Apple Silicon) Mo d'espace de stockage occupé plus tard, vous pourrez vous laisser aller avec joie au plaisir coupable des filtres vocaux, klaxons et autres cris d'animaux (entre autres).(Voicemod microphone)La version gratuite du logiciel est limitée à 3 sons personnalisés, 2 custom collections et quelques filtres. Il faudra passer à la version Pro à 4,99 €/mois (sur 3 mois), 2,99€/mois (sur un an), ou 64,99 euros en achat unique pour débloquer l'accès à l'ensemble du catalogue et toutes les fonctionnalités du logiciel.