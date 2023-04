BuhoCleaner : un outil pour nettoyer son Mac (+ code promo -50%)

BuhoCleaner : un outil de nettoyage simple, rapide et efficace

Des outils d'optimisation et un menu pour surveiller le système

Dans le but de supprimer efficacement les fichiers qui ne vous sont plus nécessaires , à commencer par l'Analyseur d'espace disque permettant de visualiser d'un coup d'œil au sein d'une interface claire les fichiers volumineux occupant beaucoup d'espace sur votre machine et les applications que vous n'utilisez plus depuis longtemps.Le logiciel peut également effectuerafin de trouver les données encombrant inutilement votre Mac ainsi que les doublons (dossiers, fichiers et photos en double) et ainsi récupérer des Go d'espace de stockage en un simple clic.Une fois installées, certaines applications prennent leurs aises et placent des données au sein de divers dossiers du Mac. Supprimer le logiciel directement en l'effaçant du dossier Application ne sera donc pas suffisant pour s'en débarrasser intégralement.BuhoCleaner sera également capable, ralentissant potentiellement votre machine, et de les désactiver, ainsi queafin de retrouver un Mac rapide et réactif, fonctionnant comme au premier jour. Autre point important et très pratique,, comme l'usage et la température CPU, l'utilisation de la RAM et du réseau, la vitesse des ventilateurs, ou encore l'espace de stockage libre.L'application tourne nativement sur les Mac Apple Silicon comme Intel, est compatible avec macOS Ventura et propose gratuitement toute les mises à jour une fois la licence acquise.. Le code fonctionne également pour les formules Famille (3 Mac) et Entreprise (10 Mac) qui passent alors à 22,49 et 37,49 euros au lieu de 45,99 et 71,99 euros.