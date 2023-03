Serait-ce le dock Thunderbolt ultime pour Mac mini ?

Un modèle dédié au Mac mini

Emplacements pour SSD SATA et M.2 NVMe

extrêmement satisfait de l'ensemble

Comparatif des meilleurs docks Thunderbolt 2023

#1 CalDigit TS4 18 ports

18 ports Plusieurs ports en façade

Plusieurs ports en façade Une alimentation via Power Delivery de 98W

Une alimentation via Power Delivery de 98W Un pratique port 2,5 GbE

Un pratique port 2,5 GbE Compact, placement horizontal ou vertical 9 Voir l'offre

Lire notre test #2 OWC Thunderbolt Pro Dock Permet de profiter de nombreux ports

Permet de profiter de nombreux ports Plusieurs ports en façade

Plusieurs ports en façade Un lecteur de cartes CFExpress

Un lecteur de cartes CFExpress Un port 10 GbE pour des débits réseau important 8 Voir l'offre

#3 Corsair TBT200 Tarif plus accessible

Tarif plus accessible Plusieurs ports en façade

Plusieurs ports en façade Thunderbolt 4

Thunderbolt 4 Un pratique port 2,5 GbE 8 Voir l'offre



Si vous cherchez le meilleur dock Thunderbolt du marché, nous vous avons concocté une sélection 2023 basée sur les multiples modèles que nous avons pu essayer à la rédaction.. Après plusieurs essais infructueux avec différents modèles en USB-C, son choix s'est porté sur le Mac mini Thunderbolt 3 Dock de Trebeleet Ce modèle de Trebleet propose façade un port USB-C 3.1 Gen2 à 10 Gb/s (tous les ports USB peuvent délivrer 5V/3A), 2 ports USB-A 3.1 Gen2 à 10 Gb/s, un lecteur de cartes CFexpress Type B, ains que 2 lecteurs de carte UHS-II microSD et SD. A l'arrière, on trouve un port USB-A 3.1 Gen2 à 10 Gb/s, 2 ports Thunderbolt 3 (dont un pour relier la machine hôte), ainsi qu'un port pour l'alimentation fournie de 60W et un bouton pour mettre en marche ou éteindre le dock.(9,5mm max de hauteur et des débits max de 500 Mo/s), ce qui pourra s'avérer fort pratique pour ajouter du stockage à la machine.Notre lecteur ajoute que, que j'ai moi-même placé sur un Crucial P5 au sein d'une PlayStation 5 (la liste des SSD compatibles dressée par Trebleet est disponible ici . Il faudra penser à vérifier que l'ensemble SSD + l'éventuel radiateur ne dépasse pas 7mm de hauteur afin de pouvoir l'installer dans le boitier),Le Mac mini Thunderbolt 3 Dock de Trebleet est disponible sur le site officiel du constructeur au tarif de 299 dollars (frais de port et de douane en sus pour la France).