Des problèmes en série sur Adobe Creative Cloud, partout dans le monde

20 problèmes majeurs fermés

En effet, même si les pannes sont relativement rares pour l’éditeur de San José,Le site d’état du système a recensé en effet plusieurs soucis -majeurs comme mineurs- affectant la plupart des services allant. Cette situation a eu un impact non négligeable pour les utilisateurs de la suite Creative Cloud en ligne,, avec une concentration de l’autre coté de l’Atlantique. Les bugs seraient apparus quasi simultanément, en début de matinée.Actuellement, Adobe dénombre 1 Maintenance en cours, 20 problèmes majeurs fermés, 1 Problème mineur fermé, 14 Problèmes potentiels résolus, etc. Parmi les logiciels touchés, on notera. Pour le moment la cause n'a pas été expliquée.