Que peut faire Firefly, la nouvelle IA d'Adobe ?

Après Sensei, voila Firefly !

en étant directement intégré dans ses workflows Adobe Express, Creative Cloud, Document Cloud et Experience Cloud

Nous avons toujours envisagé l’IA comme le copilote des responsables marketing. Notre vision de l’IA générative englobe la totalité du cycle de gestion de l’expérience client, et nous continuerons de satisfaire les besoins de sécurité et de gouvernance des données de nos clients professionnels, précise Amit Ahuja, Senior Vice President, Digital Experience Business. Le développement de l’activité des entreprises passe par les expériences client, et l’IA générative est une technologie fondamentale ainsi qu’un facteur de transformation de la relation client dans tous ses aspects .

Et adobe sensei alors ?

Surfant depuis quelques années (dix ?) sur la vague de l'intelligence artificielle avec Sensei notamment,. Ces derniers devraient améliorer la vitesse de créations,Basé sur des images issues d'Adobe Stock (cela devrait garantir les droits d'auteur), ce premier modèle mettra tout particulièrement l’accent sur les images et les effets de texte. Il a été en effet. Le but est de pouvoir travailler son identité de marque de manière simple et rapide, et de le développer par la suite.Par exemple, on pourra partir d’images d’une séance photo, et créer un nombre illimité de déclinaisons (couleurs, textures, etc.) destinées au e-commerce. On pourra par la suite les adapter en fonction des opérations (impressions, site, films ou séries télévisées).En attendant une version définitive qui sera intégrée à ses logiciels,. Tout le monde peut y accéder, il suffit de se rendre sur le site d’Adobe et de laisser faire son imagination.Cet outil servira comme une sorte de copilote aux responsables marketing et aux équipes en charge de l’expérience client pour améliorer leur productivité et alléger leur charge de travail.Pour commencer,: Adobe Experience Manager, Adobe Journey Optimizer, Adobe Real-Time Customer Data Platform, Customer Journey Analytics et Marketo Engage. Celles-ci serviront pour de nombreuses utilisations courantes, allant de la création, planification ou personnalisation de contenus, mais aussi la gestion du parcours client.