Des MacBook Pro 14" M1 Pro à 1729€ (-405€) en stock !

Le MacBook Pro 14" M1 Pro dès 1729€

Les Mac

MacBook Air 13,3" dès 959€

MacBook Pro 13,3" dès 1469€

MacBook Pro 16" dès 3099€

Mac mini dès 1089€

Mac Pro dès 8089€

Refurb Store Eurekoo Sarl Télécharger

Pour 1729 euros vous obtiendrez en effet un MacBook Pro 14 pouces M1 Pro avec 8 cœurs CPU et 14 cœurs GPU, 16 Go de mémoire unifiée et un SSD de 512 Go. Toutefois, pour ce tarif moins élevé qu'un MacBook Air M2 avec 512 Go de stockage, vous pourrez profiter de(1600 nits en pic en HDR) contre 500 nits sur le Air.