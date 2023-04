Qui de l'iPhone 14, du Galaxy S23 et du Pixel 7 perd le moins de valeur ?

L'iPhone 14 se déprécie moins que les autres smartphones

Ainsi, les Samsung accusent un prix de revente moyen inférieur de 40 % à celui d'un iPhone 14. Même son de cloche pour les Pixel avec 48 % de moins.Pour arriver à ce résultat, Sellcell a examiné l, et ce, pour toute la gamme d'iPhone 14, la nouvelle gamme Samsung Galaxy S23 et la gamme Pixel 7.Ainsi, globalement, la dépréciation -avec des produits- aurait été de 43,1% le premier mois pour le Pixel 7, de 41,1% pour le Galaxy S23 et de seulement 32,3% pour l’iPhone 14. Le deuxième mois, le taux de dépréciation passe à 45,9% pour le Pixel, 43,3% pour le S23 et 31% pour l ‘iPhone.Pour les smartphones en, le Pixel perds 44,9% de sa valeur le premier mois et 51,1% le deuxième. Le S23 fait un peu mieux avec 43,8% et 47,7%. Enfin, l’iPhone s’en sort encore mieux avec respectivement 36,2% et 35%.. On découvre que l’iPhone 14 Pro Max ne perd que 13,6% de sa valeur après deux mois là ou un Pixel 7 128G en perd 44,7%. Dans le même temps, pour les appareils en bon état, on constate des niveaux tout à fait similaires à ceux qui sont en parfait état.Ainsi, au bout de six mois, les iPhone 13 n'avaient perdu que 25,8 % de leur valeur en moyenne, sur l’ensemble de la gamme. Pour leur part, les iPhone 14 perdent en moyenne 31,5 % au cours des six derniers mois suivant leur lancement.