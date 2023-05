Final Cut Pro : Render Cleaner supprime facilement les fichiers de rendu

Render Cleaner supprime les rendus

Render Cleaner Robin Cretinon 4.99€

Fonctionnalités clés

• Suppression des fichiers de rendu inutiles : Render Cleaner vous aide à identifier et à supprimer les fichiers de rendu obsolètes ou inutiles de vos projets Final Cut Pro, vous permettant ainsi de libérer de l'espace de stockage précieux.



• Options personnalisables : L'application vous offre la possibilité de rechercher et de supprimer des fichiers de rendu, des médias optimisés, des médias proxy et des flux optiques. Vous avez un contrôle total sur les types de fichiers à supprimer, en fonction de vos besoins spécifiques.



• Analyse rapide et efficace : Render Cleaner est conçu pour analyser rapidement vos dossiers de projets Final Cut Pro et fournir des résultats précis. Grâce à cette rapidité, vous pouvez nettoyer vos fichiers de rendu en quelques minutes seulement.



• Interface intuitive : L'application présente une interface utilisateur simple et épurée, permettant aux monteurs de tous niveaux de compétence de l'utiliser facilement et efficacement.



• Compatibilité : Render Cleaner est compatible avec les dernières versions de macOS et Final Cut Pro, garantissant ainsi une expérience fluide et sans problème pour les utilisateurs.

Les dossiers les plus gourmands ne sont pas toujours les rush, mais biens les fichiers de rendus ! D'où l'idée de Robin, un lecteur, qui a crééComme son nom l'indique,et de l'espace de stockage. Elle se place dans la barre des menus (décidément bien encombrée), ce qui facilite la suppression desdits fichiers.Son développeur estime qu'elle permet. Elle aura une utilité à la fois sur vos disques de travail (SSD) que pour stocker et archiver vos bibliothèques sur des NAS/DAS sans devoir investir dans de coûteux systèmes de stockage.L'app est