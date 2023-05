Final Cut Pro pour iPad : on connait le prix en France !

Final Cut Pro et Logic Pro sur iPad : les tarifs en euros

Bientôt des abonnements pour les versions Mac ?

C'est désormais officiel !, ces tablettes dont Apple vante d'ailleurs les mérites en tant que machines capables de remplacer un ordinateur, y compris pour les pro. Mieux vaut tard que jamais diront ceux qui attendaient de pouvoir profiter de Final Cut Pro et de Logic Pro sur leur iPad , mais l'annonce comprenait tout de même quelques surprises.Il faudra pour commencer disposer d'un iPad assez récent puisque(et certaines fonctionnalités comme l'enregistrement en ProRes ou me survol avec l'Apple Pencil pour l'édition nécessitent un iPad Pro M2 ) et qu'il faudra. Ensuite, Apple ne reprend pas le modèle économique de l'achat unique que l'on retrouve sur Mac (349,99 euros pour Final Cut Pro et 229,99 euros pour Logic Pro) mais opte cette fois pour des formules d'abonnement.Notons qu'il sera envisageable d'essayer les deux Apps pendant un mois gratuitement avant de bourse délier.. Le montant de l'achat unique de Final Cut Pro sur Mac représente 7 ans d'utilisation sur iPad, et un peu plus de 4 ans pour Logic Pro. En effet, passée cette période l'abonnement sera effectivement plus couteux. A la rédac', nous attendons évidemment avec impatience de mettre nos douces mains sur les deux programmes afin de vérifier si ces Apps sont aussi complètes qu'Apple le dit et proposent les fonctionnalités nécessaires pour rivaliser avec les versions originales.(ou pas)