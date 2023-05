Les MacBook Pro M2 Pro et M2 Max en approche sur le Refurb !

Les MacBook Pro 2023 bientôt sur le Refurb

Des Mac reconditionnés par Apple

Refurb Store Eurekoo Sarl Télécharger

. Généralement, il ne faut patienter que quelques jours avant que ces mêmes références soient disponibles également sur notre territoire. Aux US, il est donc désormais possible de s'offrir le MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme équipé d'une puce M2 Pro avec 10 cœurs CPU et 16 cœurs GPU, 16 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage SSD pour 1699 dollars, soit une économie de 300 dollars sur le tarif officiel. Si vous optez pour un modèle 14 pouces doté d'une puce M2 Max, il vous en coûtera 2459 dollars minimum.l. Il faudra compter 2629 dollars pour la version la plus abordable avec la puce M2 Max embarquant 12 cœurs CPU et 30 cœurs GPU, ou encore 2799 dollars pour un modèle avec une M2 Max comptant 38 cœurs GPU.Pour rappel, passer par le Refurb permet d'avoir la certitude de recevoir une machine comme neuve et avec tous les accessoires, une garantie d'un an et la possibilité de souscrire un contrat Apple Care. De notre côté, nous nous procurons fréquemment des machines par ce biais qui semblent tout simplement neuves (aucune rayure, aucune marque sur l'écran, ni sur les patins), sans jamais avoir rencontré de souci.. Pour les plus pressés, les MacBook Pro M2 Pro et M2 Max sont désormais également régulièrement en promotion chez les vendeurs tiers.