Un étrange moniteur accompagné d'une dalle E-Ink chez Philips

Philips 24B1D5600 : un étrange duo

Des caractéristiques techniques basiques

détraqués dans mon genre

Avec ce 24B1D5600, le constructeur MMD disposant de la licence Philips pour les moniteurs, entend marier deux éléments que l'on ne voit pas souvent côte à côte sur un bureau.(pour encre électronique). S'il est envisageable d'ajuster l'angle entre les deux éléments sur 45 degrés, la partie E-Ink ne peut pas être détachée afin de servir de liseuse autonome.Ce dual screen monitor a été conçu pour permettre de travailler de manière traditionnelle sur la dalle LCD et de, l'absence de scintillement et de lumière bleue, ainsi qu'un fort contraste.Présenté au CES 2022 et commercialisé depuis quelques mois en Asie, le 24B1D5600 embarque. De son côté, la dalle E-Ink, dont les bords horizontaux ne sont étrangement pas alignés avec ceux de l'écran LCD (cela ne gênera que lesplus pointilleux), affiche une définition de 1 200 x 1 600 pixels. Le constructeur fournit une petite application (pour Windows uniquement) permettant de faire passer automatiquement un PDF sur la dalle E-Ink.Le moniteur se rattrape côté connectique avec un port USB-C délivrant jusqu'à 90W, une entrée DisplayPort 1.2, ainsi qu'un hub de 4 ports USB-A 3.2 Gen2 à 10 Gb/s , une sortie audio en mini jack 3,5 mm et un port Gigabit Ethernet. Il sera nécessaire de connecter la dalle E-Ink séparément via un port USB-C délivrant 15W, ce qui implique de disposer d'une machine capable de gérer deux moniteurs supplémentaires (disqualifiant donc les MacBook Air Apple Silicon). Si ce duo de moniteurs vous tente,, le Philips 24B1D5600 n'étant pas encore disponible sur notre territoire.