UPDF, l'un des meilleurs programmes pour éditer ses PDF !

Malgré cela, pour beaucoup d'entre nous,. Même les outils prétendant pouvoir résoudre tous vos problèmes liés aux PDF sont généralement incomplets à de nombreux égards. UPDF semble enfin répondre à tous les besoins lorsqu'il s'agit de traiter des documents PDF.UPDF est un éditeur PDF qui permet aux utilisateursdans un autre format. Il est conçu pour traiter les documents PDF, mais il peut aussi fonctionner avec bien d'autres types de fichiers ! Il s'agit en fait d'un outil PDF simplifié et facile à utiliser qui fera rapidement partie de votre arsenal numérique. Une licence fonctionnera avec. Les lecteurs de Mac4ever pourront obtenir 54 % de réduction sur UPDF et 10 Go de stockage Cloud UPDF !Quel intérêt d'utiliser ce programme ? Dans cet article, nous allons détailler les capacités d'ailleurs d'UPDF et vous allez être surpris !La première chose qui saute aux yeux est. Les outils de commentaires d'UPDF permettent aux utilisateurs d'ajouter, de supprimer ou de modifier du texte, ainsi que d'ajouter des images, stickers et autres contenus dans un document PDF. Les utilisateurs peuvent également. Vous avez également la possibilité de mettre en surbrillance, de rayer, d'annoter, de sous-ligner le texte, et bien plus encore. Voilà qui est extrêmement utile si vous annotez des documents qui doivent être partagés entre amis et collègues pour apporter des modifications !Voilà une fonction qui permet vraiment à UPDF de se démarquer de certains éditeurs PDF. LVous avez la possibilité de modifier entièrement le texte, les images et les liens contenus dans le document. Il vous suffit de sélectionner le contenu de votre document et de commencer à le modifier. Il s'agit vraiment d'un outil pratique, et très facile à utiliser. Lorsque vous avez terminé, il vous suffitL'une de mes fonctionnalités préférées d'UPDF concernePar exemple, vous avez peut-être des documents administratif ou un document fiscal à remplir. Ils comportent généralement plusieurs sections sur plusieurs pages. Si vous importez ce document dans UPDF, il. Il transforme ensuite ces sections en espaces à remplir, vous n'avez donc pas besoin d'ajouter manuellement une zone de texte pour chaque section.Cela offre un immense gain de temps ! Le programme vous permet de remplir le document extrêmement rapidement et simplement, puis vous pouvez. Vous pouvez créer et enregistrer autant d'itérations ou de formes différentes d'une signature et l'appliquer facilement à votre document. Vous pouvez également modifier la taille de la signature comme une image en l'agrandissant ou la réduisant pour qu'elle s'adapter à la zone de texte.. Être capable de convertir facilement n'importe quel fichier dans presque n'importe quel autre format de fichier est assez inédit., et le transforme en un document éditable. Par exemple, même avec des cartes postales,. Cela vous permettra de rechercher dans ce document avec des mots-clés que UPDF est ainsi capable de reconnaître. Si le texte peut être scanné, il peut être reconnu ! Cela permet également aux utilisateurs de convertir des PDF numérisés en documents texte, pratique après avoir signé manuellement un doc.Il y a quantité de raisons d'utiliser UPDF plutôt que des programmes comme PDF Expert ou même Adobe Acrobat. La première concerne. Tout est facile d'accès et aucune fonction n'est cachée !Quelques différences notables face à la concurrence :Enfin, l'une des principales raisons pour lesquelles je recommande UPDF concerne son modèle de tarification, ce qui le rend rapidement très rentable.. Cette licence vous donne également accès au programme à tous vos appareils. A titre de comparaison, PDF Expert est à 80 € par an, et Adobe à 240 € par an !UPDF propose égalementpour répondre à vos besoins MacOS.Non seulement UPDF est extrêmement bon marché, mais les lecteurs Mac4ever peuvent obtenir jusqu'à 54% de réduction sur UPDF . Par ailleurs, les abonnés recevrontUPDF fait désormais partie mon arsenal numérique.. Il est très bon marché, facile à utiliser et extrêmement fiable. Si vous voulez un éditeur PDF capable de gérer tous vos besoins PDF, alors n'hésitez plus ! UPDF propose également, si vous souhaitez simplement le tester !