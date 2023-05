Apple modifierait son programme d'échange en prévision des nouveaux Mac

De nouveaux Mac pour la WWDC ?

Quels produits se profileraient à la WWDC 2023 ?

Ce weekend, Mark Gurman a été plutôt prolixe en divinations. Outre sahebdomadaire, il s'est également fendu d'une. De source interne, le journaliste de Bloomberg évoque(soit le jour de la keynote !).Ces deux derniers pourraient simplement recevoir un relookage au niveau du design -inchangé depuis quelques années.Par le passé, ont été présentés les MacBook Air M2 et MacBook Pro M2 (WWDC 2022), les premiers Mac dotés d'une puce Apple Silicon (WWDC 2020), ou encore les Mac Pro et le Pro Display XDR (WWDC 2019).Rappelons qu'hormis le casque ARVR , sont pressentis plusieurs Mac, comme le Mac Studio et le Mac Pro (tous deux directement en M2 ?), l'iMac M2, le MacBook Air 15 pouces M2 ou encore des MacBook Air 13 et MacBook Pro 13 M2 redessinés !