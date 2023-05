Le logiciel audio Waveform Pro s'améliore encore en version 12.5

Waveform s'améliore passe en version 12.5

Une mise à jour gratuite

Conçu pour faciliter la créativité et l'inspiration des producteurs de musiques actuelles, Waveform se veut avant tout amusant et intuitif.. L'application intègre nativement Auto-Tune d'Antares (retrouvez notre test ici ), mais également le concurrent Melodyne de Celemony et le très pratique Elastique Pro de Zplane., dont deux nouveaux packset, l'amélioration de la prise en charge des vidéos avec la possibilité d'ajouter plusieurs clips au sein d'un seul projet, une synchronisation audio simplifiée et l'optimisation de application d'effets aux pistes vidéos, l'amélioration des outils d'édition avec l'outil Stem Separation afin d'extraire des éléments au sein des pistes stéréo, des formes d'ondes colorées pour mieux distinguer les différentes sections d'un morceau, la fonction Global Track Fold pour grouper les pistes d'une session, des correctifs pour quelques bugs, une refonte de l'interface et une optimisation des performances.La mise à jour 12.5 est gratuite pour tous les utilisateurs de Waveform 12., une mise à jour à 99 dollars pour les détenteur de la version 11, et une version gratuite est toujours de la partie. Le logiciel est d'ores et déjà disponible sur le site officiel de l'éditeur . Il nécessite un Mac avec un CPU 64 bits (Intel ou Apple Silicon), 2 Go de RAM (4 voire 8 Go sont chaudement recommandés) et macOS 10.11 minimum.